National University of Singapore
National University of Singapore Investigador de IA Salarios en Singapore

El paquete de compensación mediano de Investigador de IA in Singapore en National University of Singapore totaliza SGD 69.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de National University of Singapore. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 69.6K
Nivel
Base
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en National University of Singapore?
+SGD 75.6K
+SGD 116K
+SGD 26.1K
+SGD 45.6K
+SGD 28.7K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador de IA en National University of Singapore in Singapore está en una compensación total anual de SGD 103,378. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en National University of Singapore para el puesto de Investigador de IA in Singapore es SGD 69,600.

