La compensación de Ingeniero de Software in Greater Vancouver en Mozilla totaliza CA$186K por year para P3. El paquete de compensación year mediano in Greater Vancouver totaliza CA$195K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
