Moveworks
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Moveworks Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Moveworks totaliza $175K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveworks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Moveworks
Data Scientist
Mountain View, CA
Total por año
$175K
Nivel
L4
Base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Moveworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Moveworks, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Moveworks in United States está en una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Moveworks para el puesto de Científico de Datos in United States es $152,000.

