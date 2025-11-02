La compensación de Ingeniero de Software in United States en Motorola va desde $102K por year para L7 hasta $145K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $115K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Motorola. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
