Mondu
Mondu Salarios

El salario de Mondu va desde $61,863 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $107,816 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mondu. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $91.1K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
$61.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$108K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Mondu is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,816. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mondu is $91,119.

