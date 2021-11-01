monday.com Salarios

El salario de monday.com va desde $64,675 en compensación total por año para un Operaciones de Atención al Cliente en el rango bajo hasta $211,393 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de monday.com . Última actualización: 9/16/2025