Momnt Salarios

El salario de Momnt va desde $140,700 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $168,941 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Momnt. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $160K
Gerente de Producto
$141K
Arquitecto de Soluciones
$169K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Momnt is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,941. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momnt is $160,000.

