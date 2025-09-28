La compensación de Ingeniero de Software in United States en Momentive.ai va desde €101K por year para P1 hasta €267K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza €207K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Momentive.ai, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)