Momenta
    Acerca de

    Momenta is building the “brain” for autonomous vehicles. Our deep learning-based software in perception, HD Map, and data-driven path planning enables the realization of full autonomy.

    https://momenta.ai
    Sitio Web
    2016
    Año de Fundación
    690
    Nº de Empleados
    $100M-$250M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

