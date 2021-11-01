Directorio de Empresas
Mollie
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Mollie Salarios

El salario de Mollie va desde $57,450 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $149,235 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mollie. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $149K
Analista de Datos
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científico de Datos
$92.7K
Marketing
$81K
Gerente de Proyecto
$101K
Analista de Ciberseguridad
$110K
Gerente de Programa Técnico
$114K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Mollie is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Mollie

Empresas Relacionadas

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos