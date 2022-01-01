Directorio de Empresas
Molex
Molex Salarios

El salario de Molex va desde $28,290 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $179,100 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Molex. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $120K
Ingeniero de Software
Median $74.4K
Ingeniero Biomédico
$106K

Analista de Negocios
$96.9K
Ingeniero de Hardware
$63.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$176K
Diseñador de Producto
$28.3K
Gerente de Producto
$72.1K
Gerente de Proyecto
$96.9K
Ventas
$51.3K
Analista de Ciberseguridad
$89.4K
Arquitecto de Soluciones
$179K
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos