Directorio de Empresas
Model N
Model N Salarios

El salario de Model N va desde $72,611 en compensación total por año para un Gerente de Programa en el rango bajo hasta $280,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Model N. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $280K
Ingeniero de Software
Median $137K
Recursos Humanos
$236K

Legal
$256K
Consultor de Gestión
$80.4K
Gerente de Programa
$72.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$259K
Arquitecto de Soluciones
$217K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Model N es Gerente de Producto con una compensación total anual de $280,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Model N es $226,502.

Otros Recursos