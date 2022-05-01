Minted Salarios

El salario de Minted va desde $138,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $171,855 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minted . Última actualización: 9/16/2025