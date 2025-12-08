La compensación de Ingeniero de Software in India en MindTickle va desde ₹4.12M por year para Software Engineer 2 hasta ₹7.07M por year para Software Engineer 3. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.55M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En MindTickle, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
