La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en MindTickle va desde ₹1.82M hasta ₹2.59M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En MindTickle, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.