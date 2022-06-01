Directorio de Empresas
MillerKnoll
MillerKnoll Salarios

El salario de MillerKnoll va desde $5,973 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $91,400 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MillerKnoll. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $91.4K

Ingeniero de Manufactura

Diseñador de Producto
$6K
Gerente de Producto
$78.1K

Ventas
$55.7K
Ingeniero de Software
$89.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en MillerKnoll es Ingeniero Mecánico con una compensación total anual de $91,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MillerKnoll es $78,108.

Otros Recursos