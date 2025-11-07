La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Seattle Area en Microsoft va desde $278K por year para 64 hasta $1.47M por year para VP. El paquete de compensación year mediano in Greater Seattle Area totaliza $391K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
64
$278K
$197K
$49K
$31.8K
Principal EM
$355K
$215K
$88.2K
$51.5K
66
$397K
$237K
$114K
$46.5K
Senior Director
$530K
$243K
$215K
$72K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
