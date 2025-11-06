Directorio de Empresas
Microsoft
Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en Microsoft va desde ₹1.75M por year para 59 hasta ₹8.65M por year para 64. El paquete de compensación year mediano in Pune Metropolitan Region totaliza ₹4.34M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
SDE
59(Nivel de Entrada)
₹1.75M
₹1.44M
₹217K
₹94.8K
60
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
61
₹3.51M
₹2.79M
₹513K
₹207K
62
₹4.25M
₹3.27M
₹640K
₹342K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Títulos Incluidos

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad de Sitios

Ingeniero Crypto

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Software de Videojuegos

Developer Advocate

Científico de Investigación

Investigador de IA

Ingeniero de IA

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Microsoft in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹8,811,192. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Microsoft para el puesto de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region es ₹4,075,957.

