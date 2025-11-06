La compensación de Analista de Ciberseguridad in India en Microsoft va desde ₹1.89M por year para 59 hasta ₹4.81M por year para 62. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.56M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
59
₹1.89M
₹1.32M
₹347K
₹219K
60
₹2.83M
₹2.29M
₹419K
₹115K
61
₹3.6M
₹2.9M
₹416K
₹285K
62
₹4.81M
₹3.46M
₹981K
₹366K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
