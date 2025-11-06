La compensación de Ventas in Switzerland en Microsoft totaliza CHF 181K por year para 60. El paquete de compensación year mediano in Switzerland totaliza CHF 215K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
