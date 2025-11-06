Directorio de Empresas
Microsoft
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

  • Poland

Microsoft Ventas Salarios en Poland

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Solo necesitamos 4 más Ventas envíos en Microsoft para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Microsoft logo
+PLN 895K
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.6K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 82K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ventas ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Representante de Ventas de Campo

Gerente de Ventas de Campo

Ejecutivo de Cuenta

Gerente de Cuenta

Ingeniero de Customer Success

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Microsoft in Poland está en una compensación total anual de PLN 369,594. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Microsoft para el puesto de Ventas in Poland es PLN 159,020.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Microsoft

Empresas Relacionadas

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos