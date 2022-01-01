Directorio de Empresas
Micro Focus
Micro Focus Salarios

El salario de Micro Focus va desde $13,046 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $229,140 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Micro Focus. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analista de Negocios
$126K
Científico de Datos
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista Financiero
$151K
Tecnólogo de la Información (TI)
$193K
Diseñador de Producto
$167K
Gerente de Producto
$229K
Operaciones de Ingresos
$49.1K
Ventas
$42.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Arquitecto de Soluciones
$159K
Gerente de Programa Técnico
$160K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Micro Focus es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $229,140. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Micro Focus es $124,063.

Otros Recursos