MI-GSO
    • Acerca de

    We are the world's largest global program and Project Management Consultancy. We also deliver Change Management services, PMaaS, Portfolio Management, Project & Program Delivery and PM Improvement.

    migso-pcubed.com
    Sitio Web
    1991
    Año de Fundación
    2,250
    Nº de Empleados
    $500M-$1B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

