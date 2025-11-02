Directorio de Empresas
La compensación de Ingeniero de Software in United States en Mercury va desde $132K por year para IC1 hasta $293K por year para IC4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $214K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
IC1
(Nivel de Entrada)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 6 años:

  • 16.67% se adquiere en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Mercury in United States está en una compensación total anual de $303,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercury para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $213,800.

