La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Mercury va desde $203K hasta $276K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$217K - $262K
United States
Rango Común
Rango Posible
$203K$217K$262K$276K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 6 años:

  • 16.67% se adquiere en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en Mercury está en una compensación total anual de $276,467. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercury para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $202,583.

