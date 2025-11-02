Directorio de Empresas
Mercury
Mercury Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación de Desarrollo de Negocios in United States en Mercury totaliza $150K por year para IC2. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$169K - $193K
United States
Rango Común
Rango Posible
$149K$169K$193K$212K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Adquisición

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 6 años:

  • 16.67% se adquiere en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo de Negocios en Mercury in United States está en una compensación total anual de $212,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercury para el puesto de Desarrollo de Negocios in United States es $149,400.

