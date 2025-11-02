Mercari Investigador de UX Salarios

La compensación de Investigador de UX in United States en Mercari totaliza $173K por year para MG3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus MG1 $ -- $ -- $ -- $ -- MG2 $ -- $ -- $ -- $ -- MG3 $173K $161K $12.5K $0 MG4 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Mercari ?

