La compensación total promedio de Marketing in United States en Mercari va desde $133K hasta $181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio $142K - $172K United States Rango Común Rango Posible $133K $142K $172K $181K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Mercari ?

