La compensación total promedio de Recursos Humanos in India en Mercari va desde ₹4.18M hasta ₹5.83M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

₹4.48M - ₹5.28M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en Mercari in India está en una compensación total anual de ₹5,825,583. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Recursos Humanos in India es ₹4,182,470.

