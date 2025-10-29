Directorio de Empresas
Mendix
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Mendix Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Netherlands en Mendix totaliza €48.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mendix. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por año
€48.8K
Nivel
Medior
Base
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Mendix?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en Mendix in Netherlands está en una compensación total anual de €55,579. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mendix para el puesto de Analista de Datos in Netherlands es €48,755.

