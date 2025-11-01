Directorio de Empresas
Melio Payments
Melio Payments Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Israel en Melio Payments va desde ₪715K hasta ₪975K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₪765K - ₪925K
Israel
Rango Común
Rango Posible
₪715K₪765K₪925K₪975K
Rango Común
Rango Posible

Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Melio Payments in Israel está en una compensación total anual de ₪975,453. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Melio Payments para el puesto de Gerente de Producto in Israel es ₪714,771.

