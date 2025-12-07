Meituan Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in China en Meituan va desde CN¥997K hasta CN¥1.42M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $158K - $180K China Rango Común Rango Posible $140K $158K $180K $199K Rango Común Rango Posible

