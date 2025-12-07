Directorio de Empresas
Meituan
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Meituan Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in China en Meituan va desde CN¥997K hasta CN¥1.42M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $180K
China
Rango Común
Rango Posible
$140K$158K$180K$199K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Proyecto envíos en Meituan para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Meituan?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Proyecto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Meituan in China está en una compensación total anual de CN¥1,418,118. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Meituan para el puesto de Gerente de Proyecto in China es CN¥997,490.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Meituan

Empresas Relacionadas

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.