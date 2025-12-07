Directorio de Empresas
Meituan
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Negocios

  • Todos los Salarios de Analista de Negocios

Meituan Analista de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in China en Meituan totaliza CN¥394K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Meituan
Business Analyst
Beijing, BJ, China
Total por año
$55.2K
Nivel
L6
Base
$41.4K
Stock (/yr)
$0
Bono
$13.8K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Meituan?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Analista de Negocios ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en Meituan in China está en una compensación total anual de CN¥1,025,138. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Meituan para el puesto de Analista de Negocios in China es CN¥342,072.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Meituan

Empresas Relacionadas

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.