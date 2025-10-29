Directorio de Empresas
Medallia
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Medallia Gerente de Programa Técnico Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa Técnico in United States en Medallia totaliza A$351K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Medallia. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Total por año
A$351K
Nivel
L6
Base
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bono
A$30.8K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Medallia in United States está en una compensación total anual de A$439,185. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Medallia para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es A$343,643.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Medallia

Empresas Relacionadas

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos