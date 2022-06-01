Directorio de Empresas
Medable
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Medable Salarios

El salario de Medable va desde $80,400 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $333,660 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Medable. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Analista Financiero
$125K
Diseñador de Producto
$294K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
$80.4K
Ingeniero de Software
$128K
Gerente de Ingeniería de Software
$334K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Medable es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $333,660. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Medable es $126,898.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Medable

Empresas Relacionadas

  • Cloudera
  • Plaid
  • Scale AI
  • Carta
  • Ripple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos