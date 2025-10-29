La compensación de Consultor de Gestión in United States en McKinsey va desde $121K por year para Business Analyst hasta $388K por year para Partner. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $245K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
