McKinsey
La compensación de Consultor de Gestión in United States en McKinsey va desde $121K por year para Business Analyst hasta $388K por year para Partner. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $245K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Ver 4 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en McKinsey?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en McKinsey in United States está en una compensación total anual de $451,254. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en McKinsey para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $247,500.

Otros Recursos