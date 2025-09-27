Directorio de Empresas
McGraw Hill
El paquete de compensación mediano de Investigador UX in United States en McGraw Hill totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McGraw Hill.

Paquete Mediano
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Total por año
$100K
Nivel
L2
Base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador UX en McGraw Hill in United States está en una compensación total anual de $121,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en McGraw Hill para el puesto de Investigador UX in United States es $95,000.

