McGraw Hill
McGraw Hill Salarios

El salario de McGraw Hill va desde $10,816 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $213,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de McGraw Hill. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $138K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $100K
Gerente de Producto
Median $120K

Investigador UX
Median $100K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $213K
Científico de Datos
$184K
Marketing
$180K
Ventas
$10.8K
Gerente de Programa Técnico
$185K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en McGraw Hill es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $213,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en McGraw Hill es $137,500.

