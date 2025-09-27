Directorio de Empresas
Mavenir
Mavenir Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Mavenir totaliza ₹1.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mavenir. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹1.87M
Nivel
L3
Base
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Mavenir?

₹13.95M

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Ingeniero de Software ב-Mavenir in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,413,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mavenir עבור תפקיד Ingeniero de Software in India הוא ₹1,866,043.

Otros Recursos