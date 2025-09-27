Directorio de Empresas
Maven Securities
Maven Securities Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United Kingdom en Maven Securities va desde £178K hasta £252K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Maven Securities. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

£202K - £239K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£178K£202K£239K£252K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Maven Securities in United Kingdom está en una compensación total anual de £252,420. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Maven Securities para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £177,791.

