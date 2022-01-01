Directorio de Empresas
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Salarios

El salario de Marsh & McLennan Companies va desde $20,586 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $276,375 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Marsh & McLennan Companies. Última actualización: 10/20/2025

Científico de Datos
Median $245K
Ingeniero de Software
Median $89K
Contador
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Actuario
$117K
Analista de Negocios
Median $65K
Analista de Datos
$60.6K
Analista Financiero
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Consultor de Gestión
$30.7K
Marketing
$276K
Operaciones de Marketing
$95.8K
Gerente de Socios
$221K
Gerente de Producto
$102K
Gerente de Proyecto
$81.2K
Ventas
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Gerente de Programa Técnico
$203K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Marsh & McLennan Companies es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $276,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Marsh & McLennan Companies es $89,000.

