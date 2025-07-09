Directorio de Empresas
Mankind Pharma
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Mankind Pharma Salarios

El salario de Mankind Pharma va desde $5,818 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $11,312 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mankind Pharma. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Datos
$5.8K
Ingeniero Mecánico
$11.3K
Gerente de Producto
$9.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mankind Pharma es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,312. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mankind Pharma es $9,077.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Mankind Pharma

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Databricks
  • Google
  • Uber
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos