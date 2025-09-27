Directorio de Empresas
Maison du Software
Maison du Software Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Switzerland en Maison du Software va desde CHF 82.2K hasta CHF 117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Maison du Software. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Maison du Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Maison du Software in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 116,925. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Maison du Software para el puesto de Ingeniero de Software in Switzerland es CHF 82,244.

