Mail.ru Group
  Salarios
  Gerente de Ingeniería de Software

  Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Mail.ru Group Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Russia en Mail.ru Group va desde RUB 13.42M hasta RUB 19.15M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mail.ru Group. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Rango Común
Rango Posible
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Rango Común
Rango Posible

RUB 13.43M

¿Cuáles son los niveles profesionales en Mail.ru Group?

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at Mail.ru Group in Russia sits at a yearly total compensation of RUB 19,153,877. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mail.ru Group for the Gerente de Ingeniería de Software role in Russia is RUB 13,424,085.

