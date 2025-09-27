Directorio de Empresas
Mailchimp
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Investigador UX

  • Todos los Salarios de Investigador UX

Mailchimp Investigador UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador UX in United States en Mailchimp va desde $105K hasta $152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

$119K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$119K$138K$152K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Investigador UX envíos en Mailchimp para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Investigador UX ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Investigador UX at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $152,345. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Investigador UX role in United States is $104,977.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Mailchimp

Empresas Relacionadas

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos