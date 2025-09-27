Directorio de Empresas
Mailchimp Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Canada en Mailchimp va desde CA$171K hasta CA$249K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

CA$197K - CA$224K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Compensația totală anuală mediană raportată la Mailchimp pentru rolul de Arquitecto de Soluciones in Canada este CA$171,228.

