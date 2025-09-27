Directorio de Empresas
Mailchimp
Mailchimp Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Mailchimp totaliza $253K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Total por año
$253K
Nivel
Software Engineering
Base
$183K
Stock (/yr)
$0
Bono
$70K
Años en la empresa
10 Años
Años de exp.
22 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Mailchimp?

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $440,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Gerente de Ingeniería de Software role in United States is $225,000.

Otros Recursos