Mailchimp
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Mailchimp Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Mailchimp va desde $149K por year para Engineer II hasta $291K por year para Staff Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $218K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Engineer I
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Ingeniero de Software role in United States is $200,000.

Otros Recursos