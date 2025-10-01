Directorio de Empresas
Magic Leap Ingeniero de Software Salarios en Switzerland

La compensación de Ingeniero de Software in Switzerland en Magic Leap va desde CHF 172K por year para Senior Software Engineer hasta CHF 209K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Switzerland totaliza CHF 213K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Entry Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Ver 3 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Magic Leap in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 235,332. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Magic Leap para el puesto de Ingeniero de Software in Switzerland es CHF 180,361.

