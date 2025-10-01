La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Magic Leap va desde $160K por year para Associate Software Engineer hasta $330K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Magic Leap, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
